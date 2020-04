O futebolista espanhol do Benfica, Alejandro Grimaldo, atestou esta quinta-feira a retoma competitiva na carreira do médio marroquino Adel Taarabt, considerando que é seu mérito o ter voltado a jogar com regularidade, como também o é a aposta que o atual treinador dos encarnados, Bruno Lage, fez nele desde o final da época passada.

«Estava desaparecido, ninguém dava nada por ele e voltou. Mereceu, com trabalho, estar onde está e é um jogador diferente, com muita qualidade, um jogador de topo», afirmou Grimaldo, em declarações ao jornal espanhol Marca, através da rede social Instagram.

No início da época, Taarabt revelou que Modric lhe disse que poderia, um dia, jogar no Real Madrid ou no Barcelona e Grimaldo, confrontado com essa ideia do passado, considerou. «Se me dissessem que há uns anos ia para o Real Madrid, é porque tinha qualidade para isso», completou.

Taarabt está numa das melhores épocas recentes e leva já 33 jogos e um golo em 2019/2020. Já não era tão utilizado desde 2012/2013, época na qual atuou em 33 jogos e fez cinco golos pelo Queens Park Rangers, em Inglaterra. Desde então, e olhando aos números desta temporada, superou em mais do dobro todas as outras, à exceção de 2017/2018, na qual participou em 23 jogos pelo Génova, em Itália.

«Em suma, ele trabalhou, Bruno [Lage] deu-lhe oportunidade e o mérito é dos dois. Bruno acertou ao colocá-lo a jogar e ele [Taarabt] também trabalhou para isso», notou o jogador de 24 anos, apontando também a tentar vencer as competições ainda em disputa esta época, confirmando-se o regresso do futebol profissional para concluir 2019/2020.

«Quero ganhar a liga, é o que fica na história, é importante concluir a liga e que ganhe o melhor. Também espero que se jogue [a Taça], que possamos lutar por ela para ter mais um troféu para este clube. Vai ser um jogo difícil, mas primeiro há o campeonato. Depois, a Taça», vincou Grimaldo, que está há quase quatro anos e meio no clube português.

Nas mesmas declarações, Grimaldo elegeu ainda Rúben Dias como o jogador de destaque no setor defensivo do Benfica. «É um central poderoso, dá muita segurança, transmite-a na defesa», avaliou.