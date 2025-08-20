Peter Christiansen, diretor-desportivo do Wolfsburgo, não confirmou a proposta do Benfica por Amoura, no entanto, comentou o interesse do clube encarnado sem descartar a transferência do avançado de 25 anos.

«Temos uma janela de transferências, por isso tudo pode acontecer. Mas isto não é só o caso do Mo [Amoura]», começou por dizer ao jornal alemão Wolfsburger Allgemeine.

«Só sairá se o preço for bom. E só o venderemos se acreditarmos que, mesmo sem ele, ainda temos armas reais na equipa para prejudicar os nossos adversários. Não queremos entrar na nova temporada enfraquecidos», atirou.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Benfica fez uma proposta no valor de 27 milhões de euros, mais um valor bónus para totalizar cerca de 30 milhões de euros.

Mohamed Amoura, de 25 anos, chegou ao Wolfsburgo na temporada passada, tendo feito 34 jogos oficiais e apontado dez golos e nove assistências.