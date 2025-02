Sabia que a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho afeta cada vez mais mulheres e jovens? Que, quando ocorre, produz um «líquido seroso» que normalmente confirma o diagnóstico? Ou, até, que há quem tenha acabado a carreira em Portugal depois de sofrer esta lesão?

A rotura do ligamento cruzado anterior do joelho é a chamada 'lesão da moda' no futebol. Sem grande entusiasmo, o Benfica aderiu à mais recente tendência com dois casos em apenas três minutos de interregno, por incrível que pareça. Bah e Manu Silva saíram de maca diante do Moreirense e terão um longo período fora dos relvados.

Não se trata apenas de uma sensação. Até os especialistas dizem que esta lesão grave (que afasta os atletas da competição entre seis e nove meses) é cada vez mais frequente. Há quem diga que isso acontece devido ao calendário sobrecarregado dos futebolistas, mas não é assim tão simples.

Paulo Amado, coordenador de Ortopedia e Traumatologia no Hospital Luz do Porto e antigo médico de Leixões e V. Guimarães, tratou inúmeras roturas de LCA ao longo da carreira e explicou ao Maisfutebol os contornos desta 'praga' que tem assolado os futebolistas profissionais – os fatores de risco, o que acontece durante a rotura e o tratamento.

Alexander Bah foi retirado de maca aos 34 minutos do Benfica-Moreirense (Foto: Getty)

Afinal, o que acontece quando há uma rotura de LCA?

Normalmente, esta lesão acontece sem contacto entre atletas. «Na maioria das vezes, eles caem sobre uma perna que está com um desvio ou em torção, nomeadamente o pé de apoio, e como cai mal, há ali um maior esforço ligamentar. O cruzado anterior é o primeiro obstáculo. Portanto, é o ligamento que rompe logo numa torção, no fundo, num apoio mal feito», começa por explicar Paulo Amado.

«Noutras vezes é o contrário, o atleta chuta e faz uma rotação. O pé pode ficar preso, por exemplo, no relvado e força o joelho. Portanto, sempre que há um esforço do joelho não é o osso que parte, não são os meniscos, mas quase sempre é o cruzado anterior que rompe», completa.

Paulo Amado diz que o diagnóstico é feito muitas vezes apenas ao ver as imagens televisionadas do momento. «Conseguimos ver o joelho a soluçar, como se fosse para o lado e torna a entrar», diz. É ainda visível um «derrame» que confirma, normalmente, as piores previsões.

«Passados uns minutos, vemos que o joelho fica cheio de derrame, muitas vezes pressionamos e vemos que sai um líquido seroso, mas com sangue. O que quer dizer, em 95% das vezes, que realmente há uma rutura do ligamento cruzado anterior», finaliza. A ressonância magnética é apenas a confirmação.

Benfica, Caso, Manu, 37m



SL Benfica: Entra Florentino Luís e sai Manu. O médio encarnado apoiou mal a perna e ficou agarrado ao joelho esquerdo, também ele sai de maca com muitas queixas.#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA21#SLBMFC #SLB #MFC pic.twitter.com/i2WYwyx0ry — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) February 8, 2025

«Cada vez mais frequente em mulheres e jovens»

O médico especialista em Ortopedia e Traumatologia desde 1998 confirma a perceção pública de que esta lesão é cada vez mais frequente. «Quando comecei a atividade médica desportiva, há muitos anos, era raro em jovens e mesmo em mulheres. E agora, que é aquilo que nós notamos, começam a aparecer mais em idades mais jovens e até no futebol feminino.

Na questão das mulheres, há um 'catalisador' para este tipo de lesão. «Questões hormonais e de medicação, nomeadamente anticoncecionais, podem interferir na fragilidade ligamentar. Começamos a operar muitas mulheres. Tenho várias pacientes que já operaram nos dois joelhos o ligamento cruzado anterior.»

E os jovens não escapam. «Atletas com 15 anos, 16 anos também… o que era raro quando eu comecei a atividade desportiva», admite. E Paulo Amado não recebe apenas futebolistas no consultório. Esquiadores, andebolistas ou tenistas sofrem igualmente deste problema.

Ainda por cima, é difícil saber quem tem predisposição para este tipo de lesão. Manu Silva, por exemplo, fez exames médicos no Benfica poucos dias antes do sucedido, já que foi reforço de inverno no clube da Luz. Ainda assim, essa bateria de testes não seria suficiente para prever esta lesão.

«Nós pensamos que haverá uma vulnerabilidade em termos de constituição ligamentar, mas que não é fácil prever. Só se for com um historial bem recolhido, não é fácil. Muitas vezes, a falta de elasticidade muscular tem a ver com a preparação física», diz. Bah e Manu Silva teriam essa preparação, mas outros nem tanto.

«Por exemplo, muitos dos que fazem roturas cruzadas anteriores na neve são pessoas que têm pouca atividade física durante o ano. Lembro-me de ter operado dois ou três médicos que não faziam nada durante o ano e acabaram lesionados», conta.

E, contrariando algum senso comum, Paulo Amado diz que o infame ligamento não sofre muito com o acumular de jogos, mas sim os músculos, pela acumulação de ácido lático.

Rodri, vencedor do Ballon D'Or, sofreu rotura de LCA e só deve voltar para a próxima temporada (Foto: EPA)

Operação (recomendada), fisioterapia... e muita paciência

É obrigatório operar todas as roturas de ligamentos cruzados anteriores? Não, mas os especialistas recomendam que isso seja feito. Não passar pelo bisturi irá resultar num «joelho instável», avisa Paulo Amado. Mesmo que haja uma recuperação a nível muscular, são as cartilagens e os meniscos que sofrem.

A operação não deve ser imediata. O consenso médico recomenda que haja primeiro fisioterapia e, 15 dias após a lesão, que haja a cirurgia. A fisioterapia serve «para que haja uma drenagem do referido derrame, para que haja uma mobilização do joelho». O objetivo é evitar artrofibrose - «aquele joelho de atleta que foi operado e que desenvolve rigidez».

O método cirúrgico mais utilizado atualmente é «mini-invasivo», acrescenta o especialista, com os chamados «tendões da pata de ganso, ou semitendinoso». E depois… bom, depois há recuperação. «Não acreditem em reparações milagrosas», avisa Paulo Amado, porque «o ligamento precisa sempre de quatro meses para recuperar, idealmente seis».

«Antes de quatro meses, sinceramente, é quase um crime voltar», atira, recordando que teve alguns casos de sucesso em atletas que aos quatro meses de recuperação decidiram voltar a jogar. Com sorte à mistura.

🇪🇸❤️‍🩹 Riqui Puig shows the reality of ACL injury recovery... best of luck to him on his journey back to the pitch. 🔜 pic.twitter.com/Ey38YKWkJJ — EuroFoot (@eurofootcom) January 22, 2025

Maleita não é só física... mas também mental

Paulo Amado recorda em particular o caso de João Pedro, antigo avançado português que defendeu as cores de Leixões, Santa Clara ou Salgueiros. Com mais de 100 jogos na Liga portuguesa, João Pedro viu-se obrigado a retirar-se dos relvados devido às recorrentes lesões - depois de romper dois tendões, uma rotura de LCA foi o ponto final.

«Ele já tinha rompido os dois ligamentos ao treinar. Só tem dois joelhos, como toda a gente. Mas fez uma rutura no primeiro joelho que tinha sido operado e o homem só chorava. Eu perguntava se era por causa da dor, mas ele dizia que não. 'Já sei o que vai acontecer na minha vida outra vez'», respondeu-lhe João Pedro, que se retirou aos 34 anos.

A lesão, a recuperação e a tentativa de ganhar de novo um lugar na equipa tornam esta lesão um quebra-cabeças para os futebolistas, com impacto lógico na saúde mental.

«Ficam com medo que lhes volte a acontecer, pela dor e sofrimento que passaram, por ficarem parados muito tempo. Seis meses na vida de um destes jogadores é uma desgraça para todos, até para o clube», termina o especialista.

Rodri, Thibaut Courtois, Éder Militão, Gavi, Ivan Perisic, Marc Bernal, Mauro Icardi, David Alaba ou Dani Carvajal são exemplos de ilustres jogadores que já conhecem os efeitos desta lesão. Alexander Bah e Manu Silva juntam-se à lista negra.