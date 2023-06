Associado pela imprensa espanhola a um alegado interesse do Barcelona, o lateral direito do Benfica Alexander Bah desvalorizou os rumores do mercado de transferências e destacou que se sente feliz em Lisboa.

«Eu não ouvi nada, provavelmente são apenas rumores. Também não estou focado nisso, estou loucamente feliz no Benfica», começou por dizer aos jornalistas, à margem do estágio da seleção da Dinamarca, citado pelo Tipsbladet.

«Acabei de comprar uma casa e isso também mostra como estou feliz lá. Se vou continuar no Benfica no próximo ano? Sim», garantiu.

Bah confessou ainda que a primeira época no Benfica «superou todas as expectativas» e destacou o ambiente vivido na última jornada da Liga e nos festejos do 38.º título de campeão nacional.

«Tanto porque conseguimos o que conseguimos, como jogámos da maneira que jogámos. E porque joguei muito, estou incrivelmente satisfeito. Estou feliz, sinto-me em casa e estou a gostar», vincou.

«Foi absolutamente louco, a viagem de autocarro que fizemos e ver quantas pessoas nos apoiaram. E a atmosfera quando jogámos o último jogo era mágica, é difícil de descrever», concluiu.

Em temporada de estreia no Benfica, o lateral de 25 anos somou um golo e seis assistências em 42 jogos.