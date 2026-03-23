Alexander Bah está a regressar às opções no Benfica. Após um ano afastado por lesão, o dinamarquês está a ter os primeiros minutos na temporada e já foi, inclusive, convocado para a seleção da Dinamarca.

A paragem do lateral foi mais demorada do que o previsto. Por isso, teve de ouvir críticas... até de Mourinho.

«O prognóstico era de nove meses de paragem com a lesão que sofri. Passou um ano até eu regressar. E tive de ouvir algumas críticas por causa disso. José Mourinho referiu-me que demorou um pouco mais do que o previsto. Às vezes, recebia um comentário engraçado da parte dele quando não estava no campo de treino», começou por referir em entrevista ao portal dinamarquês Bold.

Bah comentou ainda a possibilidade de trabalhar com Mourinho. O jogador de 28 anos partilhou a alegria em trabalhar com o experiente técnico. Confessou, até, que já acompanhava de perto uma das antigas equipas do treinador português.

«Mourinho é um bom treinador. Estou muito contente por trabalhar com ele. Afinal, eu era fã do Chelsea e do Drogba quando era mais novo. Não me surpreende nada tudo o que ele conseguiu», atirou.

Bah está agora a viver os primeiros tempos em que trabalha diretamente com Mourinho. De acordo com o lateral, o treinador de 63 anos é bastante transparente.

«Tento absorver tudo. É muito evidente que ele é um treinador muito experiente. Ele é, sem dúvida, incrivelmente sincero quando fala. Quando diz algo, sabemos exatamente o que quer dizer», concluiu.