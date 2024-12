Em antevisão ao duelo com entre Benfica e Bolonha, para a sexta jornada da Liga dos Campeões, Alexander Bah falou aos jornalistas nesta terça-feira, na véspera do jogo que decorrerá no Estádio da Luz.

Numa altura em que o dinamarquês tem sido titular habitual nas escolhas de Bruno Lage, Bah também sente que atravessa um bom momento a nível pessoal.

«O que posso dizer é que estou muito feliz. A minha vida pessoal está fantástica, ansioso por ser pai. A minha namorada tem estado muito bem na gravidez... Sinto que Portugal é a minha casa. Estou muito feliz e acho que podem ver isso em campo. Sinto-me muito bem no Benfica. Portugal é a minha casa agora», garantiu Bah, que completou 27 anos na segunda-feira.

Bah garantiu ainda que o recente problema físico que o afetou, em novembro, tanto no Benfica como na seleção dinamarquesa, está debelado.

«O problema está resolvido. Joguei os 90 minutos nos últimos dois jogos e sinto-me bem. O problema em concreto é privado, mas sinto-me bem», garantiu.

Questionado ainda sobre a atual tática do Benfica e se se sente mais protegido agora, Bah concordou. «É uma questão difícil. Sinto-me protegido no meu tempo aqui no Benfica. Obviamente que neste momento o Tomás [Araújo] tem estado incrível e o Fredrik [Aursnes] também tem estado bem e o Angel está a trabalhar duro. Toda a equipa está bem e vocês podem ver isso em campo. Sim, sinto-me mais protegido», admitiu.