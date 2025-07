O lateral-direito Alexander Bah, do Benfica, foi operado esta sexta-feira ao joelho esquerdo, numa intervenção cirúrgica que teve «sucesso», informou o clube encarnado, esta tarde.

«O atleta Alexander Bah foi submetido, esta sexta-feira, a uma pequena intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo (artroscopia), devidamente prevista no seu processo de tratamento. A operação, que decorreu com sucesso, foi realizada no Hospital da Luz, com acompanhamento do departamento médico do SL Benfica», refere o Benfica, em comunicado.

Bah lesionou-se a 8 de fevereiro, na vitória do Benfica ante o Moreirense, por 3-2, para a Liga 2024/25. Sofreu uma entorse do joelho esquerdo com rotura completa do ligamento cruzado anterior.

No mesmo jogo, o médio do Benfica, Manu Silva, sofreu a mesma lesão. Ambos continuam a recuperar, para voltar aos relvados, algo que poderá acontecer na parte final do ano civil 2025, isto se a recuperação total não atingir os 11/12 meses.