Alexander Bah foi dispensado da seleção da Dinamarca, devido a lesão.

O jogador do Benfica ia ser titular no encontro com São Marino, da fase de apuramento para o Euro2024, mas acabou por ficar de fora.

Nesta quinta-feira, dia do jogo, Bah fez um exame que confirmou uma lesão no pé.

O selecionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, revelou depois o problema e anunciou a dispensa de Bah.

De recordar que o Benfica não tem mais nenhum lateral direito de raiz no plantel. Fredrik Aursnes chegou a fazer essa posição na época passada, mas tem sido agora utilizado no lado esquerdo da defesa, por força da lesão de Jurásek. Juan Bernat chegou no final do mercado, como alternativa para essa posição, sendo que João Victor foi testado a lateral direito na pré-época.