A FIGURA: Pavlidis, o novo homem golo da Luz?

Já são quatro golos em três jogos e parece que a torneira não para. Mesmo lesionado, depois de ser operado ao polegar direito, o avançado grego foi aposta no onze. Jogou com uma proteção na mão, mas o pé não deixou de fervilhar. Corridas, desmarcações e combinações marcaram os 45 minutos em que esteve em campo. Autor do golo do empate tem tudo para ser titular em 2024/25

O MOMENTO: minuto 53, golo de Arthur Cabral

Oito minutos em campo e o avançado brasileiro fez levantar o estádio! Encontrou Luís Maximiano fora de posição e finalizou com um chapéu… de tirar o boné! O golo foi importante para a história do jogo, ao consolidar a reviravolta das águias.

OUTROS DESTAQUES

Marcos Leonardo: Tem tudo para agarrar o lugar este temporada. A ligação com Pavlidis faz pensar que jogam juntos há anos. Combinações com os jogadores na lateral, remates fora de área com perigo e assistência para o primeiro golo marcaram a exibição do jovem brasileiro. Schmidt tem de dar a devida oportunidade ao avançado de 21 anos.

Jan-Niklas Beste: Entrou apenas na segunda parte, mas escreveu o nome na ficha de jogo. Assistência para João Mário aos 73 minutos e estava feito o 3-1. A jogar a lateral, posição enfraquecida na temporada passada, o jogador alemão foi consistente e mostrou detalhes positivos.

Diogo Spencer: É um dos jovens que Roger Schmidt chamou para fazer a pré-época com o plantel principal e mostrou que é um jogador diferente. Velocidade e fome de golo caracterizam o jovem de 20 anos nestes 45 minutos em França. Podia ter marcado, mas os remates com o pé esquerdo não encontraram a baliza.

Luís Maximiano: Borrou a pintura no golo de Arthur Cabral, mas até esse momento vinha a fazer uma excelente exibição, sempre a ganhar na antecipação aos avançados do Benfica.