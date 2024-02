Alvaro Carreras, jogador do Benfica, em declarações no final do empate (0-0) em Toulouse, que apurou os encarnados na Liga Europa:

«Estamos muito contentes, procurávamos isto para seguir em frente, por isso temos de sair satisfeitos. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas conseguimos o resultado que nos importava. Vamos lutar até ao fim para ganhar a Liga Europa, pensando sempre jogo a jogo.

Se o Benfica é o clube ideal para crescer? Sim, por isso é que vim para cá. Adapto-me rápido, desde o primeiro momento que vim para Portugal que as coisas correram bem, de forma que estou contente.»