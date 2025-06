O lateral-esquerdo espanhol Álvaro Carreras vai falhar o jogo do Benfica ante o Bayern Munique, da terceira jornada do grupo C do Mundial de Clubes.

Carreras, que tinha visto cartão amarelo no empate a dois golos ante o Boca Juniors, na primeira jornada, viu também cartão amarelo ante o Auckland City, perto do intervalo, esta sexta-feira, na segunda jornada.

O Benfica defronta o Bayern Munique na terça-feira, a partir das 20 horas, em Charlotte.