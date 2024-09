Álvaro Carreras, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, após a vitória frente ao Estrela Vermelha, por 2-1, na primeira jornada da Liga dos Campeões:

[Jogo difícil?] «Sim. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas viemos com a mentalidade de ganhar os três pontos e o objetivo foi conseguido.»

[Equipa mais alegre com Bruno Lage?] «Não. Estamos com a mesma mentalidade no grupo. Desejo tudo de melhor ao Roger e agora é focar no que aí vem.»

«Sabíamos que ia ser um estádio difícil, com um ambiente bonito. Agora é seguir para a próxima partida da Liga.»

[Bom entendimento com Aktürkoğlu?] «Sim, pouco a pouco, com o trabalho, vamos conhecendo-nos melhor. Dentro de campo há que continuar a conhecer bem. Os novos reforços estão muito bem.»