Bruno Lage reagiu, esta sexta-feira, ao interesse do Real Madrid em Álvaro Carreras. O treinador do Benfica lembrou a evolução que o espanhol tem tido ao longo da época e destacou que os dois clubes grandes da capital espanhola seguem atentamente o jogador de 22 anos.

«Quando cá cheguei, o Carreras era um flop. Hoje, tem Atlético Madrid e Real Madrid interessados. O mais importante é aquilo que pensamos sobre o jogador e ele tem dado um contributo muito grande à equipa. Arrisco-me a dizer que é o jogador mais utilizado por nós, porque é muito importante na nossa dinâmica. Estou muito satisfeito por trabalhar com ele», afirmou o técnico dos encarnados, em conferência de imprensa.

«Sobre o Carreras ser um flop, era porque eu não conhecia o jogador e era aquilo que lia sobre ele», acrescentou.

Lage também garantiu estar «descansado» porque o lateral-esquerdo treina com «determinação» e está «focado em ajudar a equipa a conquistar títulos».

A cumprir a segunda temporada na Luz, a primeira a título definitivo, Carreras leva quatro golos e cinco assistências em 47 jogos.

O treinador do Benfica falou na antevisão ao jogo com o Estoril, na Amoreira, um jogo no qual Carreras não poderá participar por acumulação de amarelos. A partida da 32.ª jornada da Liga está marcada para sábado, às 20h30, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.