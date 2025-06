Questionado pela imprensa espanhola acerca do interesse do Atlético de Madrid em Álvaro Carreras, Bruno Lage lembrou que não existe acordo entre os «merengues» e o Benfica.

No entanto, o técnico dos encarnados sublinhou que o espanhol pode impor-se em qualquer equipa, assim como outros jogadores que passaram pela Luz.

«Primeiro, tem de haver uma proposta para que o Benfica chegue a acordo. Independentemente do jogador, os clubes têm de chegar a acordo. A partir do momento em que um jogador do Benfica tem um rendimento como o do Álvaro, pode jogar em qualquer equipa do mundo. Não será o primeiro jogador que sai do Benfica e se impõe num clube europeu. Não queria falar do Álvaro, mas posso generalizar. Nos últimos 10/15 anos, qualquer jogador que saiu do Benfica, quer português ou estrangeiro, tem tido a capacidade de se impor em diferentes países e clubes», disse Lage, em conferência de imprensa, antes do duelo com o Boca Juniors.

Recorde-se que o Real tentou contratar Carreas antes do Mundial de Clubes, mas as propostas não agradaram ao Benfica.

O lateral-esquerdo, de 22 anos, tem quatro golos e cinco assistências em 50 jogos esta época.