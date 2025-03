«Focados.»

Esta foi a palavra mais repetida por Álvaro Carreras na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira com o Barcelona, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Champions.

O lateral espanhol foi um dos jogadores em destaque no jogo de janeiro, que terminou com a derrota das águias por 5-4, e disse esperar mais um duelo competitivo com o emblema catalão.

«Estamos focados completamente no jogo de amanhã. Vai ser um jogo bonito, mas também duro, mas estamos sobretudo focados na vitória. (...) Se há favorito? Nós estamos completamente focados no nosso papel e sabemos que temos de fazer um grande trabalho para passar a eliminatória. (...) Estamos focados na vitória e em ir a Barcelona também para ganhar», apontou.

Nesta quarta-feira à noite na Luz é esperada uma reedição do duelo entre Carreras e Lamine Yamal. «Não sei se ele jogará ou não, mas estou completamente focado no nosso papel. Eu também não sei se jogo», retificou de seguida a rir após interrupção de Lage, sentado na cadeira ao lado. «Mas estou sobretudo focado no meu papel de defender bem para depois atacar. Sabem que gosto de atacar, mas primeiro há que defender a minha posição», observou, considerando que os jogadores do Benfica têm de estar atentos não apenas a um jogador em particular, mas a todos.

«Sabemos que o Barcelona tem grandes jogadores e todos podem criar perigo. Precisamos de estar bem os 11 para nos darmos bem. Sabemos que ele [Lamine Yamal] está a fazer um grande ano, mas estamos bem para o podermos travar», rematou o jovem futebolista que tem sido um dos principais jogadores do Benfica em 2024/25 e que tem sido associado a outros clubes, entre os quais o Barcelona.

«Trabalho para mim, mas sobretudo para a equipa. Estou completamente focado em continuar a fazer uma boa época no Benfica e em continuar a trabalhar. O que tiver de acontecer, acontecerá», afirmou.