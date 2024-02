Ao terceiro jogo pelo Benfica, Álvaro Carreras estreou-se a titular. O lateral-esquerdo espanhol, reforço de inverno dos encarnados, foi lançado de início em Vizela e cumpriu 70 minutos na vitória a contar para a Taça de Portugal, antes de dar lugar a Morato, o habitual titular na posição.

Após o jogo, Roger Schmidt destacou que o espanhol teve «momentos muito bons no ataque» e elogiou a capacidade de «decisão» do herdeiro da camisola 3, que era de Grimaldo.

Desde logo, com recurso aos dados da Sofascore, parceira do Maisfutebol, é possível entender que Carreras evidenciou-se no plano ofensivo – como comprova o «mapa de calor» – e não tanto pelas capacidades defensivas.

O jogador de 20 anos fez quatro cortes e intercetou um remate dos vizelenses, mas, por outro lado, foi driblado uma vez, perdeu o único duelo que disputou no ar e, no solo, só ganhou três em nove que disputou.

A juntar a isto, perdeu a posse de bola em seis ocasiões, mas este dado até pode ser justificado com a profundidade que deu no ataque.

Aí, Carreras mostrou estar confortável. O lateral espanhol fez uso da passada longa, combinou em zonas interiores, teve uma taxa de acerto no passe de 91% e conseguiu driblar um adversário nas duas tentativas que somou ao longo do jogo. Além disso, evidenciou-se nas bolas longas: não falhou nenhuma das quatro tentativas.

Apesar destes dados, Álvaro Carreras teve, a par de Anatoliy Trubin, a pior nota (6.8) entre os titulares do Benfica, para a Sofascore.