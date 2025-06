Israel Salazar, jogador do Estoril e amigo de Álvaro Carreras, mostrou-se convicto que o lateral do Benfica está pronto para dar o salto para o Real Madrid.

«Ele é um bom amigo. Jogámos três anos na formação do Real Madrid e continuamos amigos. Conversamos muito e este ano jogámos um contra o outro em Portugal. Sempre teve grande potencial e era visto como tal», começou por dizer em entrevista ao jornal AS.

«Se estava no Real Madrid e foi contratado pelo Manchester United… foi por um bom motivo. Não encontrou o ambiente ideal no Granada, mas no Benfica estavam todas as condições reunidas para que tivesse sucesso e mostrasse o valor que tem. Não estou assim tão surpreendido e acho que tem sido o melhor lateral esquerdo do campeonato português», acrescentou.

Questionado sobre a capacidade de Carreras ser titular dos merengues, o avançado do Estoril relembrou que é um «salto enorme», mas que o amigo é capaz de «ter sucesso» em Madrid.

«Embora o Benfica seja um clube enorme, ir para o Real Madrid é um grande salto. Mesmo assim, vejo-o pronto para qualquer desafio. Tem capacidades para triunfar no Real Madrid, mas isso é algo que veremos com o tempo. Se isso acontecer, ficarei muito feliz porque sou amigo dele», partilhou.

Por fim, Israel Salazar comparou o lateral do Benfica a Marcos Alonso, atual jogador do Celta de Vigo e ex-Chelsea, Barcelona e Real Madrid.

«Não consigo pensar em nenhum lateral histórico com quem ele se pareça, mas diria que é parecido ao Marcos Alonso, que brilhou no Chelsea. Um jogador com bom físico, grande alcance, e um pé muito bom. É bom em todas as facetas do jogo», concluiu.

De recordar que Álvaro Carreras tem sido apontado ao Real Madrid, mas viajou com o Benfica para os Estados Unidos da América e irá disputar o Mundial de Clubes.