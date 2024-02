Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a vitória por 2-1 ante o Vizela, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Álvaro Carreras, no primeiro jogo a titular:] «O Carreras esteve bem, principalmente na primeira parte teve momentos muito bons no ataque. Esteve bem na sua decisão. Penso que fez um jogo muito bom, na segunda parte não teve tantos momentos no ataque, mas penso que foi um bom primeiro jogo como titular.»

[Ainda Carreras e Morato:] «Penso que não é só o tipo de jogadores, foi mais o adversário e especialmente, quando o adversário está tão compacto, como o Vizela, precisas de um lateral ofensivo. O Álvaro fê-lo, mas o Morato também tem estado bem, são jogadores diferentes, mas ambos são capazes de jogar como queremos os laterais.»

[Sporting nas meias-finais:] «Ainda falta muito para as meias-finais, ainda temos muitos jogos pelo meio. São dois jogos, penso que o vencedor merece ir à final.»