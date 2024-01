O lateral-esquerdo espanhol Álvaro Carreras foi lançado por Roger Schmidt na reta final do jogo com o Estoril.

Nos primeiros minutos com a camisola do Benfica, o reforço de inverno das águias mostrou alguns pormenores no corredor esquerdo, mas assumiu que a eliminação da Taça da Liga o deixa «magoado», o que contradiz com a felicidade pela estreia.

«Sentimentos mistos esta noite ao vestir esta camisola pela primeira vez e defender este símbolo, mas magoado por não conseguir a vitória que todos queríamos, merecíamos mais uma final, seguimos firmes e focados no que está por vir. Sempre a olhar para a frente, com a mente no próximo jogo. Vamos com tudo», escreveu Álvaro Carreras no Instagram.