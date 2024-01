O treinador do Granada, Alexander Medina, confirmou este sábado a saída do lateral-esquerdo Álvaro Fernández do clube, depois de ter ficado de fora dos convocados do jogo ante o Betis, que terminou com derrota por 1-0.

Álvaro Fernández, como o Maisfutebol noticiou, está a ser negociado pelo Benfica junto do Manchester United, clube que emprestou o lateral ao Granada, numa cedência com fim antecipado.

«Já sabíamos que isto podia acontecer. Está no contrato. O clube manifestou-me, há uns dias, que havia a possibilidade que ele fosse embora. Infelizmente, não vamos poder contar mais com ele», afirmou Medina, em declarações aos microfones da Movistar LaLiga, na antevisão imediatamente antes do jogo, mas sem dizer diretamente qual o destino do defesa.

«É um grande jogador, um grande menino, que tem muitas qualidades. Vai continuar a crescer como profissional. Lamentamos a sua saída. Como equipa, estamos muito fortes. Os jogadores que o substituírem vão fazê-lo da melhor forma», expressou.

Também o diretor-geral do Granada, Alfredo García Amado, disse que apesar da saída de Álvaro Fernández, «o clube continua a funcionar». «Era algo que nós tínhamos previsto», disse o dirigente, acrescentando que «é um problema no caminho, mas a direção desportiva vai continuar a trabalhar».

Pelo Granada, em meia época, Álvaro Fernández, de 20 anos, fez 14 jogos.