Benfica
Há 2h e 20min
Alverca-Benfica: Lage muda dois (os onzes prováveis)
Encarnados procuram a terceira vitória seguida na Liga
O Benfica entra esta tarde em campo, no terreno do Alverca, a partir das 18 horas, num jogo em que procura a terceira vitória em três jogos na Liga.
Depois do triunfo sobre o Fenerbahçe a meio da semana, que permitiu a entrada na fase de liga da Champions, Bruno Lage deve fazer duas alterações.
Uma delas é obrigatória, com a saída de Akturkoglu, que já viajou para a Turquia para se juntar ao Fenerbahçe. A outra deve ser opção, com o regresso a dois avançados na frente.
Veja os onzes prováveis na galeria associada a este artigo.
