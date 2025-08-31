O Benfica entra esta tarde em campo, no terreno do Alverca, a partir das 18 horas, num jogo em que procura a terceira vitória em três jogos na Liga.

Depois do triunfo sobre o Fenerbahçe a meio da semana, que permitiu a entrada na fase de liga da Champions, Bruno Lage deve fazer duas alterações.

Uma delas é obrigatória, com a saída de Akturkoglu, que já viajou para a Turquia para se juntar ao Fenerbahçe. A outra deve ser opção, com o regresso a dois avançados na frente.

Veja os onzes prováveis na galeria associada a este artigo.

