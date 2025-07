O Benfica acertou com o Alverca o empréstimo de André Gomes por uma temporada.

O jovem guarda-redes, de 20 anos, vai cumprir assim, ao fim de dez anos, a primeira época época longe do clube encarnado, ele que começou no CFT de Braga e desde os 16 anos está no Seixal.

André Gomes é, de resto, apontado como uma das grandes promessas do Benfica, mas teve a carreira atrapalhada por uma grave lesão, que o obrigou a ficar meio ano parado.

Depois de na época anterior ter feito a estreia pela equipa principal, no jogo da Taça frente ao Tirsense, André Gomes vai agora procurar experiência no Alverca, que está de regresso à Liga.