Alverca e Benfica B empataram (0-0), no jogo que fechou a 28.ª jornada da II Liga. Com isto, o Alverca atrasou-se na luta pelos dois primeiros lugares, mantendo contudo o terceiro lugar, que dá acesso ao play-off de subida.

Os ribatejanos têm 47 pontos, pelo que estão a três do Vizela e a sete do Tondela, equipas em zona de subida direta à Liga. Já o Benfica B é quarto da geral, com 44 pontos.

Antes da partida, Nelson Veríssimo foi distinguido pelo Alverca, já que o treinador do Benfica B cumpriu 193 jogos com a camisola do clube, fazendo parte da equipa que alcançou a estreia na Primeira Divisão em 1997/98.

A equipa B dos encarnados contou novamente com Tiago Gouveia a titular pela segunda vez no lado direito da defesa, após ter recuperado de uma luxação no ombro direito.

O guarda-redes André Gomes foi uma das figuras da primeira parte, impedindo com uma grande defesa o golo ao Alverca, num lance protagonizado por Anthony Carter, aos 37 minutos.