Um craque dentro e fora de campo! 

Amar Dedic, lateral do Benfica, foi reconhecido com um prémio pelo apoio humanitária que tem feito na Bósnia e Herzegovina.

O jogador de 23 anos e o compatriota Edin Dzeko, numa altura em que ambos se encontram ao serviço da seleção da Bósnia e Herzegovina, receberam o prémio da organização Pomozi, por apoiarem cidadãos vulneráveis ​​e doentes.

As distinções foram entregues no Dia Internacional da Ação Humanitária.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol? 