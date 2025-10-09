Um craque dentro e fora de campo!

Amar Dedic, lateral do Benfica, foi reconhecido com um prémio pelo apoio humanitária que tem feito na Bósnia e Herzegovina.

O jogador de 23 anos e o compatriota Edin Dzeko, numa altura em que ambos se encontram ao serviço da seleção da Bósnia e Herzegovina, receberam o prémio da organização Pomozi, por apoiarem cidadãos vulneráveis ​​e doentes.

As distinções foram entregues no Dia Internacional da Ação Humanitária.

Edin Džeko i Amar Dedić dobili su priznanja od udruženja https://t.co/eWbgzmJl7Q kao znak zahvalnosti za humanitarni rad i podršku aktivnostima ove organizacije koja pomaže ugroženim i oboljelim građanima BiH.

Priznanja su uručena povodom Međunarodnog dana humanitarnih akcija. pic.twitter.com/QlDDBbgowA — NFS BIH (@NFSBiH) October 8, 2025

