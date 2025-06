Em Lisboa desde o arranque desta semana, Amar Dedic já fez todos os exames médicos para assinar contrato com o Benfica e, agora, aguarda o próximo passo da equipa encarnada no Mundial de Clubes para viajar (ou não) para os Estados Unidos, segundo apurou o Maisfutebol.

Caso as águias consigam o apuramento para os oitavos da competição, o lateral-direito bósnio trabalha com o planeamento inicial de rumar o mais rapidamente possível para os Estados Unidos. Entretanto, se as águias ficarem pelo caminho, o jogador vai permanecer em solo português.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Recorde-se que a FIFA vai abrir uma nova janela de mercado de transferências, entre os dias 27 de junho e 3 julho, onde os clubes ainda presentes no Mundial de Clubes terão a oportunidade de inscrever reforços ou até mesmo prolongar os vínculos dos próprios atletas em competição.

Dedic, de 22 anos, tem em mãos para firmar um contrato válido por cinco épocas (até junho de 2030) com o Benfica, que vai pagar ao Red Bull Salzburgo pouco mais de 10 milhões de euros pelo acordo - ao que tudo indica, os alemães ainda vão segurar uma pequena percentagem do lateral.