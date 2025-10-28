Amar Dedic (Bósnia e Herzegovina), Anatoly Trubin (Ucrânia) e Georgiy Sudakov (Ucrânia), jogadores do Benfica, foram chamados às respectivas seleções, numa dupla jornada de qualificação para o Mundial 2026.

O lateral-direito bósnio é baixa na equipa encarnada, desde que saiu lesionado, no passado dia 21 de outubro, na partida frente ao Newcastle, para a Liga dos Campeões. Apesar de integrar a lista dos 23 convocados, para os jogos diante a Roménia, a 15 de novembro, e a Áustria, a 18 do mesmo mês, não é certo que o jogador seja opção, visto que não tem jogado ou treinado com os encarnados.

Os ucranianos Anatoly Trubin e Georgiy Sudakov foram chamados para as partidas frente à França, a 13 de novembro, e à Islândia, três dias depois.

Ambas as seleções procuram ainda a qualificação direta para o Mundial do próximo ano. A Bósnia segue no segundo lugar do Grupo H, com 13 pontos somados em seis jogos, enquanto a Ucrânia regista sete pontos em quatro jornadas e ocupa igualmente a segunda posição, mas no Grupo D.

Recorde-se que Franjo Ivanovic já tinha sido chamado para representar a Croácia na próxima data FIFA.