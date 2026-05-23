Homenageado em Orahovica, terra natal dos pais, Amar Dedic refletiu sobre a temporada no Benfica. O lateral-direito das águias garantiu que atravessa um bom momento em Lisboa e ficou surpreendido com a dimensão do clube da Luz.

«Desde o primeiro dia em que cheguei, senti o tamanho do clube e quantos adeptos o apoiam. Isso realmente surpreendeu-me. Eu desconhecia a dimensão do clube», disse o internacional pela Bósnia-Herzegovina, em declarações à imprensa local.

«Sinto orgulho de ter a oportunidade de jogar por um clube assim, dei o meu melhor para isso», acrescentou.

Dedic ainda usou poucas palavras quando questionado sobre o título conquistado pelo FC Porto. «Este ano não tivemos sucesso, mas no próximo ano vamos atacar.»

O jogador de 23 anos, que vai estar no Mundial, também não quis abordar uma eventual transferência. «Estou sempre focado no que vem a seguir e agora é a seleção nacional. Não penso noutras coisas, só no que está à minha frente, que é a Bósnia.»

Contratado por dez milhões de euros ao Red Bull Salzburgo, Dedic somou quatro assistências e um golo em 43 jogos pelo Benfica esta época.