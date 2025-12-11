Amar Dedic, lateral do Benfica, reagiu à vitória das águias sobre o Nápoles por 2-0, nesta quarta-feira em flash interview concedida à Sport TV. O bósnio elogiou Mourinho e destacou o efeito positivo do triunfo no balneário.

José Mourinho

«É bom [tê-lo como treinador] porque sabemos o que ele conquistou ao longo da carreira. Deu-nos alguma estabilidade, muita experiência é muito útil para a equipa.»

Vitória

«Sabíamos que precisávamos desta vitória, por isso apostámos tudo e conseguimos estes três pontos, pelo que agora vamos com uma boa energia e esperamos voltar a ganhar. Vitória é boa para a atmosfera no balneário, dá confiança ganhar a um adversário como este, especialmente na Champions. Dá sempre boa energia.»

Estreias de José Neto e Tiago Freitas

«É muito importante mostrar que contamos com os jogadores jovens da equipa B. Eles estão a viver o sonho. Todos ficam felizes com isso.»