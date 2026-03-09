Mundial 2026: Dedic convocado pela Bósnia para o play-off
Bósnios defrontam o País de Gales e, em caso de triunfo, medem forças com Itália ou Irlanda da Norte
Amar Dedic foi convocado pela Bósnia-Herzegovina para o play-off de apuramento europeu para o Mundial 2026, a realizar no final deste mês de março.
O lateral-direito do Benfica integra a lista de 25 convocados por Sergej Barbarez, com o experiente avançado Edin Dzeko entre as principais figuras.
Recorde-se que a Bósnia joga a meia-final em Cardiff, diante do País de Gales, a 26 de março. Se vencerem, os bósnios vão jogar em casa com o vencedor do duelo entre Itália e Irlanda da Norte, no dia 31.
O vencedor do play-off europeu vai integrar o Grupo B do Mundial, juntamente com Canadá, Suíça e Qatar.
