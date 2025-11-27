Amar Dedic quis ir a jogo no Ajax-Benfica, apesar de ter perdido a avó na véspera.

O Benfica divulgou imagens de um momento de comunhão entre os jogadores no balneário, após a vitória em Amesterdão (2-0), que foi dedicada pelo grupo ao lateral-direito.

A avó do internacional pela Bósnia e Herzegovina, que a considerava uma segunda mãe, faleceu no início da semana e Dedic nem sequer compareceu ao funeral, na terça-feira, para poder ajudar o Benfica na Liga dos Campeões.

O plantel encarnado soube do que se passou através do diretor-geral para o futebol profissional, Mário Branco, que discursou no balneário. Depois, os jogadores do Benfica confortaram o colega.