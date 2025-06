Zeki Amdouni já não é jogador do Benfica. Os encarnados terminaram o empréstimo do internacional suíço, que pertence aos quadros dos ingleses do Burnley.

O avançado de 24 anos fez 43 jogos pelos encarnados, mas nunca conseguiu afirmar-se no onze inicial. Amdouni marcou nove golos e somou duas assistências de águia ao peito.

De resto, o internacional helvético já ficou de fora dos inscritos para o Mundial de Clubes.