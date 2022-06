Emprestado ao América Mineiro, Germán Conti renovou o contrato que o liga ao Benfica por mais uma época, revelou o próprio.

O jogador argentino de 28 anos estava inicialmente ligado às águias até 2023, mas prolongou esse vínculo por mais um ano, até 2024.

«O meu contrato acaba em junho de 2024, renovei mais um ano», afirmou o defesa, ao canal «4Tuiteros».

Conti, que assumiu o desejo de regressar ao Colón, emblema argentino no qual se formou, recordou ainda o jogo que fez frente ao Bayern Munique pelo Benfica – derrota na Alemanha por 5-1.

«Os seis jogos da Liga dos Campeões foram de sonho. Joguei contra três adversários que só conhecia na PlayStation [Bayern, AEK e Ajax]. Percebi o que nos faltava para estarmos ao nível deles, como é o caso do Bayern. Sentimo-nos superados. Lembro-me de todos aqueles jogos porque são experiências com as quais qualquer jogador sonha», começou por dizer.

Conti prosseguiu depois sobre o jogo com o Bayern: «Estávamos numa fase mais ou menos, devíamos estar em segundo no campeonato. Nos primeiros cinco minutos assobiavam-nos quando tínhamos a bola. Depois sofremos um golo, dois, três…»

Esta temporada, refira-se, Conti tem 19 jogos e um golo pelo América Mineiro.