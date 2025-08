A internacional portuguesa Ana Borges afirmou na noite desta segunda-feira que «custa aceitar» a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que a deixará de fora, provavelmente, para toda a época 2025/26, mas garantiu que vai «fazer tudo para voltar com a mesma força, ambição e vontade de sempre» à competição.

«Nem sempre a vida segue o rumo que idealizamos. Estou muito feliz por iniciar esta nova etapa no Benfica, por sentir o carinho e o apoio de todos - colegas, staff e direção - desde o primeiro dia. Mas infelizmente, hoje, poucos dias depois de iniciar este novo desafio, sofri uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo», escreveu, numa mensagem através da rede social Instagram.

A antiga jogadora do Sporting, clube que representou nas nove épocas anteriores, vai ser operada e reconheceu que será «um longo caminho de recuperação», mas frisou «o total apoio do departamento clínico do clube».



«Agora, é focar na recuperação, estar ao lado das minhas colegas e fazer tudo para voltar com a mesma força, ambição e vontade de sempre. Obrigada por todas as mensagens e pelo carinho. Voltarei em breve», concluiu Ana Borges.