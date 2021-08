A capitã da equipa de futebol feminino do Sporting, Ana Borges, declarou esta terça-feira o desejo de «limpar a imagem» deixada na época passada, quando as ‘leoas’ perderam por 3-0 frente ao Benfica na última jornada do campeonato e entregaram o título às rivais da Segunda Circular.

«Sabemos que vai ser muito complicado. No entanto, temos de pensar em nós e, sabendo que somos uma equipa praticamente nova, o mais importante é entrar em campo com a mesma atitude que tivemos ao longo do campeonato. No fim, se der para festejar, melhor ainda», afirmou a jogadora, em antevisão à Supertaça contra o Benfica (sábado, 17:30, no Estádio do Restelo).

«No ano passado começámos muito bem, mas acabámos por ter aquele deslize no último jogo do campeonato. A época é bastante longa, temos uma equipa nova, todas precisamos de tempo para nos adaptarmos umas às outras, mas, como disse, isso não vai ser uma escusa para nada», completou a gouveense de 31 anos.