O Benfica mantém-se invencível em 2022/23, somando agora, após a goleada ao Desportivo de Chaves por 5-0, 21 jogos sem conhecer o sabor da derrota desde o arranque oficial, a 2 de agosto diante dos dinamarqueses do Midtjylland.

No universo encarnado, este resultado só tem paralelo nos últimos 40 anos com o Benfica de Sven-Goran Eriksson, que em 1982/83 construiu igualmente uma série de 21 jogos sem perder iniciada a 22 de agosto com uma vitória sobre o Sp. Espinho a 22 de agosto de 1982 e terminada a 2 de janeiro do ano seguinte pelo Sporting ao 22.º encontro oficial das águias.

Recuando mais no tempo, o registo do Benfica de Roger Schmidt fecha o top-5 das mais longas séries de invencibilidade do clube desde o primeiro jogo oficial de uma temporada.

O melhor data de 1959/60, quando, com Béla Guttmann, os encarnados não perderam nos 31 jogos iniciais. Caíram pela primeira vez ao 32.º diante do Belenenses já no final de maio, na última jornada do campeonato.

A fechar o pódio, ex-aequo, estão os registos de 1971/72 e 1977/78 (26 jogos) e o que, para já, está mais ao alcance deste Benfica é o da equipa de 1964/65, com nomes como Eusébio, Coluna, Simões e José Augusto: nessa temporada, as águias estiveram invencíveis nos primeiros 24 jogos.

Em todas estas épocas passadas regista-se um padrão e uma tendência: estes arranques foram obtidos sob o comando de treinadores estrangeiros e terminaram quase sempre com a conquista do campeonato nacional. Quase! Em 1977/78, o Benfica foi segundo classificado, curiosamente sem perder qualquer jogo para o campeonato, feito único até aos dias de hoje.