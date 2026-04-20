O Benfica tornou-se neste domingo na única equipa europeia ainda sem qualquer derrota averbada no campeonato.

A equipa de José Mourinho partilhava este registo com os checos do Slavia Praga, que foram derrotados neste domingo pela primeira vez ao cabo de 29 jornadas da Liga checa.

Agora, excluindo campeonatos que ainda estão em fases embrionárias (Noruega, por exemplo), o Benfica passa a ser o único clube invencível num campeonato nacional, agora com 30 jogos depois do dérbi com o Sporting em Alvalade.

Recorde-se que as águias estão invictas na Liga desde o final de janeiro de 2025, quando perderam em Rio Maior com o Casa Pia. De lá para cá levam 45 jogos (quase um campeonato e meio) sem conhecer o sabor da derrota.

Um registo impressionante, mas que não tem tradução em títulos nacionais: na época passada, com Bruno Lage, os encarnados terminaram a dois pontos do campeão Sporting e nesta temporada estão a sete pontos do líder FC Porto e precisam de uma escorregadela dos leões para chegarem ao segundo lugar.