«São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira.»

José Mourinho deixou o aviso nesta quinta-feira na conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Benfica. Aos 62 anos, o treinador regressa ao clube que o lançou como treinador principal quando, a 20 de setembro (o mesmo dia do próximo jogo com o AVS), João Vale e Azevedo, então presidente das águias, o anunciou em conferência de imprensa.

Mourinho sairia do Benfica no início de dezembro, dias depois de uma retumbante vitória sobre o Sporting por 3-0 no dérbi na Luz e pouco mais de um ano depois começaria a construir, no FC Porto, uma brilhante carreira que o coloca hoje entre os maiores treinadores da história do futebol.

Entre as conquistas nacionais e internacionais pelos dragões, passando pelas vitórias repetidas em Inglaterra (foi o primeiro campeão pelo Chelsea em 50 anos), o regresso aos píncaros da Europa pelo Inter, a quebra da invencibilidade do fantástico Barcelona pelo Real Madrid, Mourinho conquistou um total de 26 títulos/troféus, o último dos quais pela Roma, já lá vão três anos, quando venceu a Liga Conferência e tornou-se no primeiro treinador de sempre a erguer os troféus das três competições de clubes da UEFA.

Mourinho regressa a Portugal, garantiu, com mais fome do que a que tinha no início da carreira. E talvez tenha mais fome porque nunca esteve tanto tempo sem ganhar (último campeonato que venceu data de 2015) e os registos - de títulos, mas também de percentagem de vitórias, que caíram consideravelmente na última década - comprovam-no (veja tudo no final do texto).

Além disso, o treinador que cunhou nele próprio o epíteto de «Special One» também foi demitido com épocas em andamento em todos os clubes pelos quais passou desde que saiu do Real Madrid no final de 2013, ainda com uma época de contrato por cumprir: Chelsea (2015/16), Man United (2018/19), Tottenham (2020/21), Roma (2023/24) e Fenerbahçe, há semanas.

Em defesa de Mourinho abonam os projetos que também abraçou na última década. No Manchester United, o último clube da chamada primeira linha europeia que orientou, as honras de um trabalho meritório só lhe foram feitas após alguns anos e de fracassos sucessivos: até hoje, é o melhor no clube desde Sir Alex Ferguson; num Tottenham sem conquistar qualquer troféu desde 2008, ainda apurou os Spurs para a final da Taça da Liga inglesa e foi despedido antes de poder jogá-la; na Roma ergueu a Liga Conferência, pôs termo a uma seca de 14 anos sem troféus e foi finalista vencido de uma Liga Europa; no Fenerbahçe – só com um troféu conquistado, por Jorge Jesus, na década - foi demitido após um segundo lugar e falhar, eliminado no play-off pelo Benfica de Bruno Lage, o apuramento para a Liga dos Campeões.

Agora José Mário dos Santos Mourinho Félix regressa ao Benfica em busca de recuperar a aura de vencedor que perdeu nos últimos anos e de completar uma história interrompida e que deixou sempre presente no imaginário dos benfiquistas uma pergunta: o que teria acontecido se não tivesse deixado precocemente o clube encarnado há 25 anos?

Jogos e percentagem de vitórias

Benfica (2000/01)

• 6 vitórias em 11 jogos (55,5 por cento de vitórias)

União de Leiria (2001/02)

• 21 vitórias em 39 jogos (53,8)

FC Porto (2001/02 a 2003/04)

• 91 vitórias em 127 jogos (71,7)

Chelsea (2004/05 a 2007/08)

• 124 vitórias em 185 jogos (67,0)

Inter Milão (2008/09 e 2009/10)

• 67 vitórias em 108 jogos (62,0)

Real Madrid (2010/11 a 2012/13)

• 128 vitórias em 178 jogos (71,9)

Chelsea (2013/14 a 2015/16)

• 80 vitórias em 136 jogos (58,8)

Manchester United (2016/17 a 2018/19)

• 84 vitórias em 144 jogos (58,3)

Tottenham (2019/20 e 2020/21)

• 44 vitórias em 86 jogos (51,2)

Roma (2021/22 a 2023/24)

• 68 vitórias em 138 jogos (49,3)

Fenerbahçe (2024/25 e 2025)

• 37 vitórias em 62 jogos (61,7)

Títulos conquistados e finais perdidas

FC Porto

• Liga portuguesa (2x)

• Taça de Portugal + uma final perdida

• Supertaça

• Taça UEFA

• Liga dos Campeões

• Derrota na Supertaça Europeia

Chelsea

• Liga inglesa (3x)

• Taça de Inglaterra

• Taça da Liga inglesa (3x)

• Supertaça de Inglaterra + três perdidas

• Derrota na Supertaça Europeia

Inter Milão

• Liga italiana (2x)

• Taça de Itália

• Supertaça de Itália + uma perdida

• Liga dos Campeões

Real Madrid

• Liga espanhola

• Taça do Rei + uma perdida

• Supertaça de Espanha + uma perdida

Manchester United

• Taça da Liga inglesa

• Supertaça de Inglaterra

• Liga Europa

• Uma final perdida da Taça de Inglaterra

• Derrota na Supertaça Europeia

Roma

• Liga Conferência

• Derrota na final da Liga Europa