Anatoliy Trubin chegou ao início da noite desta segunda-feira a Portugal, acompanhado de Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, num avião privado que aterrou em Tires.

Como o Maisfutebol escreveu, o guarda-redes de 22 anos vai deixar o Shakhtar Donetsk por um valor próximo dos dez milhões de euros. O emblema ucraniano fica ainda com uma percentagem de uma eventual futura mais-valia com a venda do jogador, por parte do Benfica: 40 por cento.

Formado no Shakhtar, Trubin tem quase 100 jogos pela equipa principal, embora tenha apenas 22 anos. Prepara-se agora para rumar ao Benfica, e por esse motivo já nem participou no jogo particular com o Tottenham, deste domingo (vitória inglesa por 5-1).