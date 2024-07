Um dia depois do jogo diante do Celta de Vigo, em Águeda, o Benfica regressou aos treinos no Seixal com uma novidade: Anatoliy Trubin.

O guarda-redes ucraniano esteve ao serviço da sua seleção no Euro 2024, eliminada na fase de grupos, e por isso teve autorização para se apresentar ao trabalho mais tarde.

De resto, Trubin é o primeiro jogo a regressar aos treinos do grupo que esteve no Campeonato da Europa.

Também este domingo, refira-se, o Benfica já havia informado sobre as lesões de Vangelis Pavlidis e Andreas Schjelderup.