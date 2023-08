Oficializados esta quinta-feira como reforços do Benfica para a nova temporada, Anatoliy Trubin e Arthur Cabral já foram inscritos pelos encarnados na Liga e estão aptos para irem a jogo na primeira jornada do campeonato, diante do Boavista, na próxima segunda-feira.

O guarda-redes ucraniano ficou com a camisola 1, enquanto o avançado brasileiro herdou o número 9 que Gonçalo Ramos, agora no Paris Saint-Germain, usou durante a pré-temporada.

Recorde-se que Trubin custou 10 milhões de euros (mais um milhão em objetivos) ao Benfica e o Shakhtar ainda reservou 40 por cento de uma mais-valia numa futura transferência. Já Arthur, foi contratado à Fiorentina por 20 milhões de euros, mas o negócio pode chegar aos 25 milhões.