Embora 2025 tenha deixado a desejar quanto a títulos coletivos, foi um ano em que Anatoliy Trubin esteve a grande nível individualmente.

O ucraniano do Benfica fechou 2025 como o guarda-redes das 15 principais ligas de todo o mundo com mais «clean sheets», somando jogos de todas as competições, incluindo de seleções.

Trubin disputou 61 jogos no ano passado e deixou a baliza a zeros em 26 ocasiões. O guardião do Benfica fez melhor do que, por exemplo, Gigi Donnarumma, que registou 24 «clean sheets», fruto de uma época de sonho com o Paris Saint-Germain, antes da mudança para o Manchester City, no verão. A fechar o pódio nesta lista do Transfermarkt, está Gregor Kobel, do Borussia Dortmund, que somou 23 jogos (em 65) sem sofrer golos.

O único português no top-10 é Diogo Costa, que participou em 53 jogos e não sofreu qualquer golo em 22 deles.