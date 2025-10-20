Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, lançou esta segunda-feira o jogo contra o Newcastle, da terceira jornada da Liga dos Campeões, marcado para esta terça-feira, às 20h. Apesar das duas derrotas até ao momento, o guardião acredita que a equipa vai conseguir resgatar uma vitória no St. James Park:

Benfica em maus lençóis se perder amanhã?

«Acredito que não. É a Liga dos Campeões, tem sempre muita responsabilidade, pressão e neste nível temos de lidar com isso. Amanhã temos de dar tudo para conseguir a vitória. Na Champions não há jogos fáceis, todos os jogos são importantes.»

Sente um desenvolvimento da equipa com a chegada de Mourinho?

«Penso que no geral precisamos de tempo. O mister acabou de chegar e ainda não tivemos muito tempo para trabalhar. Vejo muitas coisas positivas no dia a dia, nos jogadores e na equipa. É um papel grande, mas trabalhamos todos os dias. Todos os treinadores têm a sua própria visão de jogo, então claro que vejo algumas mudanças. Para mim é positivo aprender coisas novas.»

Concorrência com Samuel Soares

«É bom para os dois e para a equipa. Significa que todos os dias temos de dar 100 por cento, seja nos treinos ou nos jogos. Não vejo qualquer problema. Preciso de demonstrar que mereço e o Samuel vai fazer a mesma coisa.»

Os primeiros tempos de Sudakov no Benfica

«Está extremamente feliz, porque chegou ao melhor clube de Portugal e a um dos melhores da Europa. Percebeu que o nível é mais complicado do que estava à espera, mas está muito satisfeito. Quer dar tudo por este clube. Claro que às vezes pede ajuda e nesse sentido posso ajudá-lo com a adaptação.»