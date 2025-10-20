Trubin e a chegada de Mourinho: «Vejo muitas coisas positivas no dia a dia»
Guarda-redes do Benfica fala do jogo com o Newcastle United, de José Mourinho, Samuel Soares e do compatriota Sudakov
Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, lançou esta segunda-feira o jogo contra o Newcastle, da terceira jornada da Liga dos Campeões, marcado para esta terça-feira, às 20h. Apesar das duas derrotas até ao momento, o guardião acredita que a equipa vai conseguir resgatar uma vitória no St. James Park:
Benfica em maus lençóis se perder amanhã?
«Acredito que não. É a Liga dos Campeões, tem sempre muita responsabilidade, pressão e neste nível temos de lidar com isso. Amanhã temos de dar tudo para conseguir a vitória. Na Champions não há jogos fáceis, todos os jogos são importantes.»
Sente um desenvolvimento da equipa com a chegada de Mourinho?
«Penso que no geral precisamos de tempo. O mister acabou de chegar e ainda não tivemos muito tempo para trabalhar. Vejo muitas coisas positivas no dia a dia, nos jogadores e na equipa. É um papel grande, mas trabalhamos todos os dias. Todos os treinadores têm a sua própria visão de jogo, então claro que vejo algumas mudanças. Para mim é positivo aprender coisas novas.»
Concorrência com Samuel Soares
«É bom para os dois e para a equipa. Significa que todos os dias temos de dar 100 por cento, seja nos treinos ou nos jogos. Não vejo qualquer problema. Preciso de demonstrar que mereço e o Samuel vai fazer a mesma coisa.»
Os primeiros tempos de Sudakov no Benfica
«Está extremamente feliz, porque chegou ao melhor clube de Portugal e a um dos melhores da Europa. Percebeu que o nível é mais complicado do que estava à espera, mas está muito satisfeito. Quer dar tudo por este clube. Claro que às vezes pede ajuda e nesse sentido posso ajudá-lo com a adaptação.»