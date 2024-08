Anatoliy Trubin chegou aos 50 jogos com a camisola do Benfica diante do Casa Pia e os encarnados assinalaram o feito com uma conversa entre o ucraniano e José Henrique (Zé Gato), histórica figura da baliza do clube.

O guardião do Benfica confessou que é «uma grande honra poder cumprir 50 jogos num clube desta dimensão» e lembrou a chegada à Luz, na época passada.

«Quando cheguei foi um bocadinho difícil porque tudo era novo para mim, novo país, novos colegas, novos treinadores… Foi um período difícil, estava um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo foi perfeito para a minha evolução pessoal, para fazer novos amigos e conhecer os colegas. Foi um momento de grande felicidade e a primeira pessoa que conheci foi obviamente o treinador, o míster. Falei com ele antes da Supertaça e, como já disse, fiquei muito feliz», assumiu.

Trubin também elogiou o apoio dos adeptos encarnados. «Quando cheguei, sim. Foi uma surpresa para mim. Jogamos muitos jogos fora, mas é como se fosse em casa porque vemos os nossos adeptos, em todo o lado, com a camisola vermelha do Benfica. Para mim foi uma surpresa. Às vezes parece que jogamos em casa, mas noutro estádio.»

O guardião de 23 anos assumiu que prefere jogar à noite, sobretudo pelo ambiente que se vive no Estádio da Luz.

«É como… Você sabe, arrepios! E para além disso gosto dos jogos à noite. Está escuro, e quando as luzes se desligam, e com as luzes vermelhas, é vermelho por todo o lado. E os adeptos a cantar… É uma loucura, é especial», confessou.

«Talvez duas horas ou hora e meia antes do jogo, as ruas já estão cheias com os nossos adeptos e, para mim, é o mesmo, seja dentro ou fora do estádio. Arrepia. Sente-se o ambiente mesmo fora do estádio», acrescentou.

Desafiado a descrever o que significa o Benfica, Trubin destacou a grandeza do clube.

«É algo que temos dentro do nosso corpo e alma, porque quando vestimos esta camisola percebemos que por trás de nós estão, talvez, milhões de pessoas que amam este clube e temos de dar não 100 por cento, mas 1000 por cento para ganhar, para os fazer felizes. E claro, há uma grande pressão, mas é fantástico porque isto é futebol. Os adeptos estão sempre no estádio a apoiar e é algo que nunca tinha visto antes», admitiu.

Trubin abordou ainda o conflito que a Ucrânia vive com a Rússia. «Para mim é um pouco… Não só um pouco, é muito difícil porque vejo constantemente as notícias, falo com a minha família sobre o que aconteceu ou não. É duro, muito duro para mim. Quero mesmo lá ir porque tenho saudades da minha casa, da comida ucraniana, dos meus amigos… Mas agora não é o melhor momento. Tenho saudades, mas temos aqui muitos ucranianos e portugueses que são muito amáveis e que nos ajudam em tudo.»

O internacional ucraniano está a viver a segunda época na Luz e tem contrato até 2028.