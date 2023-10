Anatoliy Trubin está empenhado em acelerar o processo de adaptação ao Benfica. O guarda-redes ucraniano fez uma publicação nas redes sociais, esta quinta-feira, onde mostra que está a aprender português.

«Atualmente estou a aprender português. Aprendi algumas palavras com os brasileiros no Shakhtar e isso ajuda-me um pouco no Benfica. Mas esse vocabulário é muito limitado, então por enquanto o inglês ajuda mais», referiu o guardião encarnado.

«Acho justo que os novos jogadores aprendam a língua do clube e não os jogadores locais aprendam a língua dos estrangeiros», escreveu ainda Trubin, que mostrou que já sabe dizer «passo a passo» em português.

«Continuo a aprender e a melhorar neste aspeto também», finalizou.

Trubin, de 22 anos, soma seis jogos na baliza do Benfica esta temporada.