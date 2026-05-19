Anatoliy Trubin terminou no último fim de semana a terceira temporada ao serviço do Benfica, com 50 jogos realizados e o mítico golo apontado frente ao Real Madrid, na última jornada da fase de liga da Champions.

Em declarações à Sky Sports, o guardião ucraniano deixa rasgados elogios a José Mourinho, um dos «melhores treinadores da história». Trubin destaca a forma como o português comunica com cada elemento do plantel e os conselhos que lhe deu, sobretudo na maneira como deve «organizar a defesa».

«Tenho muita sorte por ter tido a oportunidade de trabalhar com um dos melhores treinadores da história. Ele disse-me que eu vejo muitas coisas, mas sou o tipo de pessoa que guarda tudo para mim. Ele quer que eu organize melhor a defesa e concordo com ele. Gosto muito do facto de ele não falar demasiado, mas saber exatamente o que tem de dizer a cada jogador, em cada momento», afirma.

Quanto a uma eventual mudança para o futebol inglês, o guarda-redes do Benfica garante que não existe nenhum jovem jogador que não queira jogar na Liga Inglesa, mas mostra-se feliz por estar em Portugal, um país com «dez meses de sol».

«Dez meses de sol. É perfeito. Não existe um jogador jovem no mundo que não queira jogar na Liga Inglesa. Ainda assim, tenho de continuar a trabalhar para melhorar», acrescenta.