Anatoliy Trubin protagonizou um dos melhores momentos da última temporada, com um golo marcado de cabeça ao Real Madrid, na última jornada da fase de liga da Champions, e que deixou todos em choque... inclusive jogadores do Sporting.

Em declarações ao podcast de Denys Boyko, antigo internacional ucraniano, o guardião do Benfica revela ter recebido mensagens dos rivais e explica todo o processo até à mítica cabeçada na bola, sendo que chegou mesmo a «queimar tempo» por achar que o 3-2 era suficiente.

«Estávamos a ganhar 3-2 e eu já estava a receber a bola no peito, a queimar tempo. Só sabia que estávamos a ganhar. Não percebi o que queriam de mim. Tivemos um pontapé de livre, o Mourinho disse-me para subir e percebi que era preciso mais um golo. Foi algo único, nada típico para um guarda-redes. Corri como um louco e na brincadeira, os meus colegas perguntaram se podai fazer como o Cristiano», refere.

«Ficaram todos em choque. Ele (Rui Costa) disse-me: "Vês, o treinador queria outro avançado, agora já não precisa". Alguns jogadores mandaram-me mensagem, até do Sporting e de outras equipas», acrescenta.

Recorde-se que o golo de Trubin permitiu ao Benfica bater o Real Madrid por 4-2 e terminar a fase de liga na 24.ª posição, garantindo assim uma das vagas no play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.