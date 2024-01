Habituado a jogar na Ucrânia, Anatoliy Trubin vive uma situação inédita na carreira, já que pela primeira vez não terá direito à habitual pausa de inverno que costuma haver no futebol ucraniano.

Ora, numa mensagem nas redes sociais, o jovem guarda-redes do Benfica confessou que esta é uma experiência nova, mas que nem por isso lhe tira a motivação. Pelo contrário.

«Jogar o campeonato sem a pausa de inverno é uma experiência totalmente nova. Um ano sem a pausa de inverno e sem uma pausa no verão normal. Se me sinto exausto? Não, não sinto. Se me sinto motivado? Sim, de certeza», escreveu Trubin.

«Se preciso de mais descanso? Bem, tem sido uma boa lição para mim para me concentrar mais na qualidade do que propriamente na duração da época», acrescentou.

Trubin, refira-se, tem 20 jogos pelo Benfica e 17 golos sofridos.