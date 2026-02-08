O Benfica avançou para os “oitavos” da Taça de Portugal no sábado, depois de voltar a não conseguir jogar no reduto do Artística de Avanca, como havia acontecido na quarta-feira. De acordo com as águias, a eliminatória foi suspensa aos cinco minutos – quando o Benfica vencia por 4-2 – face «às más condições do piso do Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa».

Ainda que os emblemas tenham tentado reatar o duelo em Avanca e Estarreja, tal não foi possível, pelo que a Federação Portuguesa de Andebol cumpriu os regulamentos e determinou a «derrota administrativa» do Avanca.

Ora, neste domingo, em comunicado, o Artística de Avanca reagiu e visou os demais envolvidos.

«Na última semana, a intensa precipitação, e os consequentes níveis elevadíssimos de humidade relativa têm sido uma constante na nossa região, em particular em todo o cordão litoral dos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria. (…) Inúmeros jogos de diversas modalidades têm vindo a ser adiados por falta de condições para a sua realização. Na passada quarta-feira não foi possível disputar o jogo da Taça de Portugal, por falta de condições do piso ao nível da humidade, tanto no Municipal de Avanca como no Municipal de Estarreja. A realização do jogo ficou marcada para 7 de fevereiro, em Avanca.»

«A Artistica de Avanca desenvolveu todas as ações para dotar o pavilhão das condições necessárias à realização do jogo, instalando e funcionando desde a manhã de dia 7 com dois canhões de calor e desde há três dias, ininterruptamente, com dois desumidificadores industriais. À hora prevista para a realização do jogo, as condições de segurança estavam asseguradas, conforme foi comprovado pela delegada ao jogo e pela dupla de arbitragem. Aconteceu que, desde o início do jogo, se percebeu que a equipa do Benfica não queria disputar a partida. Chegaram ao ponto de simular quedas decorrentes de presumíveis escorregadelas! Temos imagens que o comprovam. (…) O oportunismo do Benfica foi evidente.»

«É lamentável a postura de insensibilidade da Federação de Andebol de Portugal (…) e vergonhosa a atitude do Benfica (…) veja-se a rapidez com que publicaram a passagem à fase seguinte da prova nas redes sociais.»

«O andebol é uma modalidade transversal ao nosso território e não apenas uma coutada particular entre três ou quatro clubes», lê-se.

Face à decisão da federação, o Benfica vai medir forças com o Carvalhos – emblema da segunda divisão – nos “oitavos” da Taça. Nos “quartos” já estão Sporting, Póvoa, Águas Santas, Belenenses, Marítimo e Vitória de Guimarães. O Benfica não conquista a Taça desde 2018.