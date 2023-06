O Benfica anunciou Jota González como novo treinador da equipa de andebol.

O técnico espanhol de 51 anos chega às águias para substituir o compatriota Chema Rodríguez, depois de cinco anos como adjunto do Paris Saint-Germain, treinado pelo irmão, Raúl González, e assinou por uma época.

Antes disso, Jota González orientou o Ciudad Logroño, da primeira divisão espanhola, durante mais de uma década.

«Estou encantado por ingressar no Benfica, precisava disto, de um clube importante, que tem feito as coisas muito bem nos últimos anos. Venho com a mesma máxima, de lutar por todos os títulos. Mas não chegam só as palavras, há que demonstrá-lo diariamente», disse, citado pelo site das águias.