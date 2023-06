O Benfica oficializou nesta segunda-feira a saída de Sergey Hernández, guarda-redes que foi a grande figura da conquista da Liga Europeia pelas águias na época passada.

O internacional espanhol vestiu a camisola do Benfica nas últimas três épocas e conquistou, além da Liga Europeia na qual foi eleito MVP, uma Supertaça portuguesa.

Aos 27 anos, ruma agora aos alemães do Magdeburgo, bicampeões mundiais em título, e precisamente a equipa que o Benfica bateu na final da conquista europeia.

Em declarações à BTV, Hernández admitiu que os últimos dias nas águias têm sido complicados, depois de ter sido tão bem acolhido nas águias.

«Está a ser uma despedida muito dura. Estas três temporadas foram ótimas. Sabia o que era o Benfica, mas nunca pensei que fosse tão grande e espetacular. Eu saio do Benfica, mas o Benfica nunca vai sair de mim», assegura.

No momento da saída, o Benfica ofereceu a Sergey Hernández uma placa com a frase com que o guarda-redes resumiu, em declarações aos jornalistas, a conquista da Liga Europeia: «F***-se, incrível!».